السيستاني التقى عائلة الطفلة الشهيدة أمل الدر: ندعو للبنانيين أن يجنّبهم الله كل سوء

التقى المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني عائلة الطفلة اللبنانية الشهيدة أمل الدرّ، التي استشهدت إثر اعتداء اسرائيلي على جنوب لبنان في شباط الماضي.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، أبدى السيستاني تعاطفه مع عائلتها ودعا لهم بالصبر والسلوان، كما دعا للشعب اللبناني الكريم ولا سيما أهالي الجنوب بالخير والبركة، وأن يجنّبهم الله كل سوء ومكروه.
وأشار السيستاني إلى "تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة"، مبديًا أسفه العميق "لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقافها".
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