ارتفاع عدد قتلى حزب الله اللبناني جراء غارات إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 3 خلال 24 ساعة، جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقا للقاهرة الإخبارية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية النبطية، وقتلت شخصًا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب.