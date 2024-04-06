الإمارات ضمن قائمة أكثر 20 دولة عالمية فى أعداد المسافرين

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 عالميا المتقدمة فى إجمالى أعداد المسافرين، بحسب تقرير حديث للمجلس العالمى للمطارات.

وبين التقرير حول توقعات حركة المسافرين العالمية على المدى الطويل، حفاظ الدولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2023 و2052.

وتعتبر الإمارات هى الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه القائمة، وتحل فى المرتبة الـ18 عالميا فى إجمالى عدد المسافرين عام 2023 وفى المرتبة الـ20 بإجمالى المسافرين على المدى الطويل للأعوام 2024 و2052.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأولى، تليها الصين ثم الهند تليها إسبانيا ثم المملكة المتحدة ثم اليابان ثم تركيا ثم البرازيل ثم إيطاليا وألمانيا والمكسيك وفرنسا وإندونيسيا وروسيا وكندا ثم أستراليا وكوريا والإمارات ثم تايلاند وفيتنام.

وبحسب توقعات المجلس للعام 2024، تحل الصين فى المرتبة الأولى تليها الولايات المتحدة الأميركية ثم الهند ثم إندونيسيا ثم إسبانيا واليابان وتركيا والمملكة المتحدة وروسيا وتايلند ثم فيتنام ثم المكسيك والبرازيل وإيطاليا وألمانيا وكوريا وفرنسا وأستراليا والفلبين.

وأشار المجلس إلى أنه على المدى الطويل وذلك خلال العقدين المقبلين، من المتوقع أن تتحول الصدارة لسوق الركاب العالمى من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة للدول الناشئة والنامية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدنى، تجاوز إجمالى عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19»، وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتى ونجاحه فى اكتساب ثقة دولية كبيرة، وبلغ عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال العام الماضى نحو 38 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 37,805 مليون مسافر، وعدد العابرين نحو 58,328 مليون مسافر

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الطيران نموا ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين فى 2024، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالى المسافرين 140 مليون مسافر.