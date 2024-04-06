إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب براع في منطقة جزين

انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في جبل طورة بمنطقة جزين براعي ماعز سوري الجنسية، وقد نقل إلى مستشفى جزين ووصفت حالته بالحرجة، ثم نقل الى مستشفى النبطية.

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