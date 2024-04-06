مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أصدرت إرشادات حول الطقس

أصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" إرشادات حول الطقس في الأيام المقبلة.

بداية، أوضحت أنّ طقس يوم السبت، هو طقس مستقرّ مع درجات حرارة حول معدلها.

بالنسبة للأيام المقبلة، فقد ذكرت أنّ طقس الأحد متقلّب مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع احتمال ضئيل لأمطار متفرقة"، أمّا الإثنين فطقس متقلّب مع احتمال أمطار بعد الظهر.

وفي يوم الثلاثاء، سيكون الطقس غير مستقر مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، أمّا طقس الأربعاء فمتقلّب مع أمطار متفرقة، بينما يكون الطقس مستقر يومَي الخميس والجمعة الذي سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، فيما هناك احتمال لعودة الأمطار يوم الإثنين في 15 نيسان المقبل.