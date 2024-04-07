تسمم 25 شخصًا بعد تناولهم وجبة الإفطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجل مستشفى كفر الشيخ العام، مساء أمس السبت، إصابة عددًا من الأشخاص يقيمون بقرية رزقة أماي التابعة لمركز كفر الشيخ بحالات تسمم عقب تناولهم وجبة الإفطار.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 25 مصابًا بالتسمم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام بادعاء تناول وجبة فاسدة خلال وجبة الإفطار عقب دعوتهم لعزومة من أحد أهالي القرية لتناول وجبة عقيقة.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية لمصراوي عن المصابين بالتسمم من مختلف الفئات العمرية، ووصل بعضهم بمعرفة الأهالي، وعدد آخر عن طريق سيارات الإسعاف مصابون بالقئ والغثيان.

وقال المصدر إنه من خلال سؤالهم وذويهم أفادوا أنه وُجه لهم دعوة تناول وجبة الإفطار بقرية رزقة أماي التابعة لمركز كفر الشيخ، وبعد ساعات من تناول الوجبة ظهرت عليهم أعراض التسمم قئ وغثيان.