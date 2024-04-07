شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سيد أحمد: التغييرات الصحفية فى الصحف القومية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة ستصدر التغييرات الصحفية فى الصحف القومية اليوم، مهنئة رؤساء التحرير الجدد.

كما وجهت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة الشكر لمن أدى مهمته.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.



كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 250 جنيها، بنفس ضوابط العام السابق.



