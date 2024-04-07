خارجية روسيا: لافروف يزور الصين الإثنين والثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيجري الاثنين والثلاثاء زيارة رسمية للصين. واكدت الوزارة في بيان انه "في 8 و9 نيسان سيقوم وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي".

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