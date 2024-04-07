فضل الله: مشروعنا الإنسان وطن للجميع وأمة تحظى مكوناتها بالحرية والكرامة

اشار السيد علي فضل الله في كلمة له خلال رعايته لإفطار السنوي الذي أقامته مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، الى ان "هذا الشهر كان فرصة ثمينة لنا للتزود منه روحيا وإيمانيا وأخلاقيا وإنسانيا وان نعكس كل هذه المفاهيم في سلوكنا اليومي والحياتي لافتا الى ان هذه المؤسسة تعمل وفق رؤية السيد فضل الله في علاقته مع الله وفي انتهاج خط رسول الله قدوة له في كل حركته في أرض الواقع حيث أفنى عمره في نشر رسالة الدعوة الإسلامية فكراً ومنهجاً وحركة وعاطفة، وتطلع إلى تقديم خط أهل البيت كمشروع حضاري إنساني منفتح على الواقع الإسلامي بعيدا عن التعصب والانغلاق والتقوقع، وعلى كل الواقع الديني والإنساني لبناء عالم يقوم على الخير والعدل الذي يشكل غاية الرسالات السماوية".

وتابع :"نشعر اننا بحاجة إلى هذا المنهج الحركي امام التحديات التي تواجه الأمة على مختلف الصعد ولاسيما فلسطين التي رأى أنها تشكل العنوان الذي يحدد موقع أوطاننا وامتنا في هذا العالم حضورا وعزة إذا تم انجاز التحرير وتراجعا وهبوطا إذا نجح العدو في مشروعه".

وأشاد فضل الله بالدور الوحدوي والإيماني والرسالي الذي تلعبه هذه المؤسسة وفي تحملها لخط المسؤولية ابتداء من المعهد الشرعي الإسلامي من خلال تخريج طلاب يقدمون الإسلام المنفتح البعيد عن الخرافة والغلو والتعصب والمواجه للجهل والظلم مرورا بالمكتب الشرعي الذي يتولى متابعة الأمور الفقهية والاستفسارات الشرعية وصولا إلى المنبر الإعلامي الهادف الذي تمثله قناة الإيمان الفضائية وإذاعة البشائر مع موقع بينات من خلال المادة الرسالية والحيوية التي تقدمها للمشاهد في إطار اسلامي عقلاني يستجيب للتحديات التي تواجه الواقع والوطن.

كما ثمن فضل الله عمل دائرة احياء تراث المرجع فضل الله التي تسعى لحفظ كل المنجز الفكري والفقهي والسياسي والاخلاقي والوعظي سواء المكتوب ام المسموع أو المرئي لإيصالها إلى كل الأجيال.

واعتبر ان "ما تقومون به يخفف الكثير من التناقضات الموجودة على الساحة اللبنانية من خلال العمل على مد الجسور والتركيز على المشتركات الكثيرة لان مشروعكم هو مشروع الإنسان كله، فالمنهج الحواري الذي ترتكزون إليه، والعقل المنفتح على قضايا الناس كافة، وتجاوزكم للمصالح الفئوية لحساب المصالح الوطنية العليا.. كل ذلك والذي نريد له ان يتعزز ويترسخ سوف يلعب دورا أساسيا في قيام وطن يكون للجميع وأمة تشعر فيها كل مكوناتها بالحرية والكرامة.

وشدد فضل الله على اننا في كل مساحات هذا الواقع الوطني والعربي والإسلامي نعمل ونلتقي بكل الاطر على قاعدة الانفتاح على الجميع مع المحافظة على هويتنا الثقافية والفكرية وقناعاتنا.

وأكد فضل الله ان كل هذه المؤسسات أنشئت من الناس ولخدمة الناس وتهدف للنهوض بواقع مجتمعنا نحو التقدم وهي تعتمد على دعم الناس بعيدا عن الارتهان لأي جهة او دولة حتى يبقى قرارها حرا ولا تخضع لأي ضغوطات من هنا وهناك.