شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الهزات الارتدادية اليومية عقب زلزال تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت إدارة "الأرصاد الجوية المركزية" في تايوان اليوم الأحد أن العدد اليومي من الهزات الارتدادية، بعد الزلزال الذي بلغت شدته 2ر7 درجة، والذي هز تايوان في الثالث من أبريل، أظهر اتجاها نحو التراجع.

وأظهرت البيانات أنه حتى الساعة الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم الأحد، ضرب إجمالي 681 هزة ارتدادية تايوان، بما في ذلك هزتان تجاوزت قوتهما ست درجات- واحدة بلغت شدتها 5ر6 درجة والأخرى 2ر6 درجة، في الساعة الثامنة و11 دقيقة، والعاشرة و14 دقيقة صباح يوم الثالث من أبريل- و24 تراوحت قوتها من خمس إلى ست درجات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 208 زلازل تراوحت شدتها ما بين 4 و5 درجات.



ثلاثة زلازل



وفي الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك ثلاثة زلازل، بلغت شدتها خمس درجات وأشد -زلزالين بقوة 2ر5 درجة و3ر5 درجة، تم تسجيلهما في الساعة الحادية عشرة و52 صباح أمس السبت والسادسة و47 مساء نفس اليوم، على التوالي، وهزة بلغت شدتها 1ر5 درجة في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباح اليوم الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 19 زلزالًا تراوحت قوتها ما بين أربع وخمس درجات، خلال تلك الفترة، حسب البيانات.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 2ر7 درجة، ووقع قبالة ساحل مقاطعة "هوالين" بشرق تايوان، في السادعة السابعة و58 دقيقة صباح يوم الأربعاء الماضي، في مقتل 13 شخصا وإصابة 1133 وفقدان ستة أشخاص حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد.