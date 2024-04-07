مفاجأة جديدة في قصة "ريان المنيا" واستخراجه من بئر الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

6 أيام مرت على سقوط المزارع الشاب طه محمد عبدالعزيز، والشهير بـ"ريان المنيا" في بئر معطلة بالصحراء الغربية بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، مساء يوم الاثنين الماضي.وحتى اليوم السادس وواجه الأهالي وقوات الإنقاذ صعوبات كبيرة في انتشال جثمان الشاب طه محمد، إلى أن أعلنت عائلته صباح اليوم في تمام الثانية والنصف صباحا انتشال جثمانه.

وارتبط اسم طه بواقعة شبيهة حدثت للطفل مغربي يدعى ريان وشغلت الرأي العام والذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة.

وسقط الشاب طه صاحب الـ 30 عاما، ومتزوج ولديه طفلين، في بئر مياه معطلة، مساء يوم الاثنين الماضي، في تمام الحادية 11:30 مساءً، خلال تجوله في مزرعة يعمل بها بالظهير الصحراوي الغربي، ملكا لابن عمه.

شهود عيان ذكروا أن سقوط الشاب جاء نتيجة لتحدثه في الهاتف المحمول وتجوله بالمزرعة في الظلام الدامس، ولم ينتبه لمكان البئر، وسقط فيه.

لم يفارق الشاب الحياة فور سقوطه في البئر، بل ظل على تواصل مع عائلته وأصدقائه لمدة 5 ساعات، وبعدها فقدوا سماع صوته أو حركة يده بالكشاف الكهربائي الذي ألقوه إليه.

بلغ عمق البئر 27 مترًا، وقطره يتراوح ما بين 60 إلى 70 سنتيمتر، ولذلك يصعب خروج الجثمان من داخله.

حاول أصدقاء وأقارب الشاب انتشاله بإلقاء حبل له، لكنه لم يستطع الصعود به لوجود كسر في ذراعه، وسقط مرة أخرى رغم رفعه لمسافة 4 أيام.

حاول أحد شباب القرية النزول بحبل وسحب الشاب طه، ولكنه لم يتمكن كذلك بسبب ضعف الاكسجين، وطلب من الأهالي رفعه لأعلى سريعا ولم يستكمل محاولته.

قضى الشاب طه 144 ساعة في قاع البئر، ومعها حاولت معدات الأهالي والوحدة المحلية انتشاله عن طريق عمل ممرات تشبه الأنفاق حتى الوصول إلى مكان الجثمان.

رغم اعلان عائلة طه في تمام الثانية والنصف صباح اليوم انتشاله، وانتظار الجميع لخروج الجنازة، عادت أعمال الحفر مرة أخرى في الموقع وذكرت العائلة أنه لازال الحفر مستمر، والجثمان عالقاً في القاع حتى الآن.

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