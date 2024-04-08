يهددك بفقر الدم.. السوشي والسمك النيئ يصيبك بدودة طولها 9 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعد طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتور يسرا إبراهيم ناجي، أستاذ مساعد الميكروبولوجيا، موضوعا توعويا علميًا صيدلانيًا عن تناول الأسماك غير المطهية جيدًا وكذلك السوشي المشهور مؤخرًا بين الأسر المصرية.

وأوضحت النشرة الصيدلانية، أنه قد يتعرض الإنسان إلى الإصابة بطفيليات "الديفيلوبوثريوم لاتم" المعروفة باسم العوساء دودة السمك أو الشريطية العريضة، وهي أطول دودة شريطية يمكن أن تصيب البشر وتسبب العديد من المشكلات الصحية في حالة وصولها إلى الأمعاء إذ يبلغ طولها متوسط 9 متر.

وأشارت إلى أن الإصابة والعدوى بها يكون من خلال تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، وأن الأعراض تتمثل في ألم في البطن، إسهال، قئ، دوخة، ضعف وفقدان الوزن، وقد تؤدي الإصابة الطويلة أكثر من 3 أو 4 مرات إلى فقر الدم نظرًا لنقص فيتامين ب12.

وللراغبين في معرفة الإصابة، يتم ذلك بالفحص تحت المجهر لعينة من البراز يتضح فيها بيض او أجزاء من الدودة الشريطية.

وحذرت النشرة الصيدلانية ضرورة الوقاية الجيدة للأسماك وتجنب تناول السوشي وفي حالة الإصابة تناول دواء "برازيكوانتيل" أو "نيكلو ساميد".