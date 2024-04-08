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زلزال يضرب جنوب غرب اليابان بقوة 5.1 درجة

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دون تحذير من حدوث تسونامي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، محافظة ميازاكي ومناطق أخرى في جنوب غرب اليابان.
ووقع الزلزال الساعة 10:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا بشرية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

زلازل اليابان

كما يقع مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أوسومي في جزيرة كيوشو الرئيسية بجنوب غرب البلاد، على عمق 39 كيلومترًا.
ولم يكتشف أي خلل في محطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاجوشيما.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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