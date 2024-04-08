تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 33.7% في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي خلال شهر مارس إلى 33.7% من 35.1% في فبراير 2024.

وبحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.4% في مارس 2024 من 2.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 13.2% في فبراير 2024.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس 33.1% مقابل 36% لشهـر فبراير 2024، وفق بيان من المركزي للإحصاء اليوم الاثنين.

وانخفض التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 33.3% في مارس الماضي من 33.7% في فبراير الماضي، وفق بيان الجهاز.

ولا يزال التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية 2024، على أن يصل بين 3% إلى 7% بنهاية 2026.