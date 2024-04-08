فتيات في الكونغو يتعلمن كيفية الدفاع عن أنفسهن

ياسر رشاد - القاهرة - بعد حوالي خمس سنوات من إدخالها إلى الكونغو، تجتذب فنون الدفاع عن النفس العديد من الفتيات المراهقات للتدريب في مركز في مدينة بوانت نوار.

المدرب أرميل ماتانزالا

قال المدرب أرميل ماتانزالا:"على الرغم من وجود العديد من فنون الدفاع عن النفس في بلدنا ، إلا أن هناك أيضا هابكيدو، هناك دائما اختلافات، ولكن أي شخص شاهد ممارسة hapkido مهتم بها».

وبالنسبة لمجموعة الفتيات الصغيرات اللاتي يتدربن في مركز الريفرينس، فإن القضية هي قبل كل شيء قضية أمنية، بالنظر إلى تزايد قوة من يسمون "الأطفال السود".

هذه هي العصابات التي ترتكب الاغتصاب والقتل والعديد من الجرائم الأخرى في المدن الكونغولية الكبرى ، بما في ذلك برازافيل وبوانت نوار، والفتيات من بين أهدافهم الرئيسية.

قالت المتعلمة سيفورا زيفو: "أمارس الهابكيدو أولا لمعرفة كيفية الدفاع عن ، خاصة مع المواقف التي تحدث اليوم ، وهجمات الأطفال السود ، ولأن الفتيات أصبحن أهدافا سهلة".

بدأت إحدى زميلاتها في الفصل، صوفيا كانغو، التدريب في المركز بعد أن كانت ضحية للتحرش اللفظي والجسدي من قبل الرجال في عدة مناسبات، قبل كل شيء ، لم أكن أعرف كيف أدافع عن ضدهم. لكن اليوم أستطيع أن أقول إن هابكيدو ساعدني كثيرا، لأنني على الأقل أعرف كيف أتحكم في الأشخاص الذين يأتون لمهاجمتي».

وقالت كانجو إن الدفاع عن النفس الذي تعلمته ساعدها بالفعل على الخروج من المشاكل عندما تعرضت للتحرش من قبل رجل في محطة للحافلات.

«لا أعرف ما إذا كان يغازلني. لكنني لم أهتم بما يريده. لذلك أمسك بيدي وأمسك بي بشدة، بفضل تدريبها ، دخلت في وضع دفاعي سمح لها بفصل يده والابتعاد.

من الآن فصاعدا ، فإن أي شخص يجرؤ على إثارة المشاكل مع هؤلاء الفتيات لا بد أن ينتهي به الأمر إلى وضع أسوأ.

قال زعيم محلي وزعيم مجتمع مدني، إن عدد قتلى هجوم وقع في قرية بإقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 25 قتيلا، اليوم الأحد، بعد أن أكد متحدث باسم الحكومة ووثيقة للأمم المتحدة وقوع الهجوم.

مجموعة تعاونية تنمية الكونغو

وأضافوا أن مجموعة تعاونية تنمية الكونغو، وهي واحدة من العديد من الميليشيات العاملة في الشرق الذي مزقته الصراعات، نفذت عمليات القتل في قرية غالاي الواقعة على بعد 70 كيلومترا 45 ميلا شمال غرب مدينة بونيا.

وتم اكتشاف 15 جثة يوم الأحد بالإضافة إلى 10 جثث تم انتشالها يوم السبت حسبما قال بانزالا داني وهو زعيم محلي وفيتال تونجولو أحد قادة المجتمع المدني لرويترز.

وأكدت وثيقة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز وجول نجونجو المتحدث باسم حاكم إقليم إيتوري الهجوم وعدد القتلى الأولي البالغ 10 مدنيين.

وقال نغونغو "نؤكد أن جميع القتلة سيعاقبون بالعدالة".

وقد تدهور وضع حقوق الإنسان في إيتوري منذ بداية العام حيث تنفذ منظمة كوديكو المزيد من الهجمات، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في تقرير نشر في مارس/آذار.

وتتحمل كوديكو والقوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أخرى، المسؤولية عن معظم عمليات قتل المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في مارس.

تتفاقم أزمة الجوع الناجمة عن الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد العنف في المقاطعة الشرقية، مما أجبر العائلات على الفرار مرة أخرى.

ويصل المزيد والمزيد من الناس إلى المخيمات المكتظة حيث يوجد نقص في الغذاء والصرف الصحي والمأوى.

ومنذ شهر فبراير، نزح 230,000 شخص إلى غوما بسبب النزاع الدائر على حركة 23 مارس، ليصل إجمالي عدد النازحين المقدر عددهم إلى ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء المدينة ، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل أربعة أشهر.

وتشهد شرق الكونغو صراعات منذ عقود، وترتبط بأكثر من 120 جماعة مسلحة تقاتل من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، حماية مجتمعاتها.

وقالت الحكومة إن العنف في الشرق ابتليت به البلاد بصراع متكرر وأدى إلى موجة من الهجمات التي نشرت الرعب بين المجتمعات.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت جماعة إم 23 المتمردة - الأكثر هيمنة في المنطقة ولها صلات مزعومة برواندا المجاورة - مهاجمة القرى، مما أجبر الكثيرين على الفرار إلى غوما، أكبر مدينة في المنطقة.

وفرضت حركة 23 مارس حصارا على عدة مجتمعات محلية يخضع نحو نصف مقاطعة شمال كيفو لسيطرتها.