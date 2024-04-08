شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بخسائر 166 مليون دولار في قطاع السياحة بهوالين التايوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رابطة السياحة أن هناك توقعات بتكبد قطاع السياحة في مقاطعة هوالين التايوانية خسائر خلال أبريل الماضي.

وأشار إلى أن الخسائر تقدر بنحو 3ر5 مليار دولار تايواني (166 مليون دولار أمريكي). قطاع السياحة في تايوان وأشار رئيس الرابطة تشين يي فينج لوكالة الأنباء التايوانية المركزية، إلى أن الزلزال القوى أثر بقوة على قطاع السياحة في هوالين.

ومن المرجح أن تتراجع نسبة حجوزات الفنادق خلال الشهر الجاري إلى أقل من 10%.

وقدرت الرابطة في السابق أن نحو 60% من الغرف الفندقية في هوالين ستكون محجوزة في أبريل الجاري، ولكن الزلزال أثر على رغبة الكثير من الزوار المحتملين في قضاء العطلات في هوالين. زلزال تايوان وتأتي تلك التوقعات في أعقاب وقوع زلزال قوي قبالة ساحل المقاطعة الواقعة بشرق تايوان الأسبوع الماضي، ويعد الزلزال الأقوى الذي يضرب تايوان منذ نحو 25 عاما.

ووقع مركزه في المحيط الهادي على بعد 0ر25 كيلومترا جنوب-جنوب شرق هوالين، وعلى عمق 5ر15 كيلومترا.