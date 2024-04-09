شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تداول العملة الزيمبابوية الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت زيمبابوي، أمس الاثنين، تداول عملتها الجديدة "زيج" في الوقت الذي تكافح فيه الشركات مع محاولة الدولة السادسة لطرح عملة محلية خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن محافظ البنك المركزي، جون موشايافانهو أن سعر صرف العملة الجديدة يبلغ 56ر13 زيج لكل دولار أمريكي في بداية تعاملات اليوم، وسعر فائدة جديد محدد بنسبة 20%، في حين يبلغ سعر الفائدة على العملة القديمة 130%، وهو أعلى سعر فائدة، لبنك مركزي في العالم.

يذكر أن اسم زيج مأخوذ من كلمتي ذهب زيمبابوي باللغة الإنجليزية. وقال موشايافانهو أثناء الإعلان عن العملة الجديدة يوم 5 نيسان/أبريل الحالي إنه سيتم تحديد سعر صرف العملة الجديدة وفقا لتعاملات الإنتربنك، وأنها ستكون مضمونة بالذهب وسلة عملات أجنبية أخرى وهذه الخطوة هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي، للحصول على عملة محلية فعالة، منذ عام 2008، عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي القديم أربعة أخماس قيمته في السوق الرسمية، منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.