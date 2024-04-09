زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا ولا انذار من تسونامي

أعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن "زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا".

وبحسب المرصد، وقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,48 ت غ) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي.

ولم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.