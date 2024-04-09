أعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن "زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا".
وبحسب المرصد، وقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,48 ت غ) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي.
ولم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا ولا انذار من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.