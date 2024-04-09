الفيضانات في جنوب روسيا تعرض الآلاف للخطر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة أنباء روسية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، مما يعرض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، وذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضاً. وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الإعلام وتاس اليوم الثلاثاء نقلاً عن السلطات المحلية أن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمتراً.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود عدة مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.