شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يستكشف حدود سلطته في إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن من الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

معابر المهاجرين

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تستكشف ما إذا كانت لديه سلطة إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن من الكونجرس.وأوضح بايدن في مقابلة مع تلفزيون يونيفيجن: "نحن ندرس ما إذا كانت لدي هذه السلطة أم لا".وفي حين انخفض عدد معابر المهاجرين خلال الجزء الأول من العام ، يدرك مسؤولو بايدن أن لديهم مشكلة سياسية بشأن الحدود والهجرة.وقال بايدن: "يقترح البعض أنه يجب علي المضي قدما وتجربة الأمر".كان بايدن واضحا في أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، مضيفا أنه "لا يوجد ضمان" بأن لديه القدرة على اتخاذ إجراء على الحدود دون تشريع من الكونجرس.