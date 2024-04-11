"الصحة" تحذر من تناول الطعام بكثرة خلال العيد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين من تناول الطعام بكثرة في العيد.

وقالت "الصحة"، بحسب منشور صادر عنها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه من غير الصحيح تناول الطعام بكثرة خلال فترة عيد الفطر المبارك، بل يجب تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات؛ تجنبًا لعسر الهضم.

وشددت الوزارة، على المواطنين بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات وعدم الإكثار منها؛ لأنها تؤثر على الكوليسترول.

وأشارت إلى أنه يجب تناول الطعام الغني بالحديد لحماية الجسد من فقر الدم.

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