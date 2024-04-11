الشرطة البريطانية اعتقلت 5 اشخاص اثر احتجاج أمام وزارة الدفاع ضد بيع الأسلحة لإسرائيل

اعتقلت الشرطة البريطانية خمسة أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجا على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في لندن. وأعلنت حركتا "العمل الفلسطيني" و"مطالب الشباب" أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء. واكدت حركة "مطالب الشباب" في بيان انه "لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل".

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