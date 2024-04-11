مقتل 17 شخصا واصابة 41 بجروح في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان

قتل 17 شخصا وأصيب 41 بجروح في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان. واوضح مسؤول في ولاية بلوشيستان، ان "كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف وسقطت في واد".

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