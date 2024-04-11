عجز الميزانية الأميركية تجاوز التريليون دولار حتى آذار

كشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة عن "تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام"، مشيرة الى ان "تعد الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023".

وفي الفترة من تشرين الاول إلى آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار، وارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة في المئة لتبقى أعلى من 3 تريليونا دولار.

ولفتت وزارة الخزانة خصوصا إلى "زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا".

ولكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام التي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.

وفي عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.7 تريليون دولار، وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.