وزير البيئة زار مفتي زحلة والبقاع مهنئًا بعيد الفطر

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مفتي زحلة والبقاع علي الغزاوي بمناسبة عيد الفطر المبارك في منزله في البقاع الغربي لتهنئته بالعيد. وكان الوزير ياسين أدّى صلاة عيد الفطر في مسجد السلطان يعقوب التحتا (لوسي) في البقاع الغربي والتي أمها المفتي الغزاوي وذلك عقب اصطحابه للغزاوي للصلاة، وذلك بمشاركة قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه بحضور رؤساء بلديات وفعاليات بقاعية.

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