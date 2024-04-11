شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب مشتعلة.. ضربات جوية روسية متتالية في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أن صواريخ وطائرات مسيرة روسية دمرت محطة كهرباء كبيرة قرب كييف وأصابت منشآت كهرباء في عدة مناطق اليوم الخميس مما يزيد الضغط على منظومة الطاقة المنكوبة في الوقت الذي تقل فيه الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وذكر مسؤول كبير في الشركة التي تدير المحطة لرويترز إن الهجوم الكبير الذي وقع بعد مرور أكثر من عامين على الحرب، دمر بالكامل محطة تريبيلسكا للطاقة الحرارية والتي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام "نحتاج إلى دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي وليس نقاشات طويلة بلا جدوى" وأدان الهجمات واصفا إياها بأنها "إرهابية". طائرات مسيرة وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت منشآت للوقود والطاقة في أوكرانيا في ما وصفته بأنه ضربة كبرى شملت استخدام طائرات مسيرة وأسلحة عالية الدقة وطويلة المدى من الجو والبحر.

وأضافت أن تلك الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت للنفط والغاز والطاقة في روسيا.

وتزايدت مناشدات كييف للغرب من أجل تزويدها بشكل عاجل بدفاعات جوية منذ أن جددت روسيا هجماتها الجوية طويلة المدى على شبكة الطاقة الأوكرانية الشهر الماضي.