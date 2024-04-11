كتيلي التقت المطران حداد في عبرا والشيخ عسيران في صيدا

استكملت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي جولتها الروحية في الشوف وصيدا، بلقاء راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد في مركز عائلة مار الياس للمسنين في عبرا. وحضر اللقاء النائب غسان عطالله والنائب السابق سليم خوري.

وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الراهنة خاصة تداعيات ازمة النزوح السوري، اضافية الى اهمية الدور الذي يلعبه المطران حداد ومؤسسات المطرانية في تثبيت ابناء المنطقة في ارضهم والعيش الواحد مع اخوانهم من باقي الطوائف في هذه الابرشية الغنية بتنوعها.

إلى ذلك، زارت كتيلي مع الوفد المرافق الشيخ محمد عسيران في دار الافتاء الجعفري في صيدا. وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الراهنة خاصة تداعيات ازمة النزوح اضافة الى شكر سماحة المفتي لمشاركته في الندوة التي نظمها التيار مؤخرا حول وثيقة الاخوة الانسانية