استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ومخيم النصيرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف جوي وبحري إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين إثر قصف مكثف طال برجاً سكنياً ومدرسة إيواء للنازحين في مخيم النصيرات، كما تسبب القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في تدمير مسجد ذو النورين، ترافق القصف على مخيم النصيرات مع قصف مدفعي مكثف طال مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة استشهد فلسطينيان جراء قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمخيم، بعد ساعات من استشهاد العديد من الفلسطينيين في غارة استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في المخيم.