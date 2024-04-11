شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الوضع الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الوضع الإنساني في غزة.وأفادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن هناك آلاف الأطفال يفقدون حياتهم ويعانون من إعاقات بسبب الأوضاع في غزة.وشددت على ضرورة التمسك بالأمل والبدء في عملية إعادة البناء والإعمار للبنية التحتية والمنازل والمنشآت.في نفس السياق، توغلت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية من المخيم.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال عملية التوغل المستمرة في مخيم النصيرات.