من المنزل.. تعرف على طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير استهلاك كهرباء شهر مارس 2024 التي يتم تحصيلها في إبريل الجاري والتي تتزامن إجازة عيد الفطر المبارك وذلك عن طريق محصل الكهرباء.

ووفرت الوزارة عدة طرق يمكن للمواطن الدفع من خلالها دون انتظار المحصل وذلك بعد الانتهاء من مراجعة فاتورة الكهرباء بدقة.

مراجعة فاتورة الكهرباء 2024

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عدة قواعد يتم اتباعها قبل إصدار الفاتورة وطباعتها تتمثل في المراجعة الدقيقة لها قبل إصدارها لضمان طباعة فاتورة صحيحة، وليتأكد المواطن من صحتها، يلاحظ الختم على فاتورة الكهرباء من المسؤول عن شركة توزيع الكهرباء التي ينتمي إليها المستخدم والعلامة المائية للشركة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن جميع شركات توزيع الكهرباء قامت بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة.

وسهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء إبريل 2024 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك ثم الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء.

دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024

وشدد على إن جميع شركات توزيع الكهرباء قامت بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة، لذلك فمن المنطقي استبعاد القراءات الشاذة بناء على معدل النقص أو الزيادة.

ويستطيع المواطنون دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 من خلال الإنترنت وهم في المنزل، حيث سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر. ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك ثم الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء .

سداد فاتورة كهرباء أبريل 2024

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق يتم من خلالها دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 وهي كالتالي:-

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) 5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) 6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) . 7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.