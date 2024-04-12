إجلاء 100 ألف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم الجمعة إنه تم إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات.
وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في ثمانية من 17 إقليما بالبلاد.
ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم الجمعة إنه تم إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات.
وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في ثمانية من 17 إقليما بالبلاد.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية