إجلاء 100 ألف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم الجمعة إنه تم إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات.

وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في ثمانية من 17 إقليما بالبلاد.