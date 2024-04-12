ناشد المجلس الوطني الأرثوذكسي اللّبناني، الأفرقاء السّياسيّين من أحزاب وتيّارات طائفيّة وتكتّلات سياسيّة، "العودة إلى الوطن، فلا أحد يستطيع إلغاء الآخر وحتّى بالسلاح هذا مرفوض تمامًا، ويوصلنا إلى نهاية الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك".
وأكّد في بيان، أنّ "المطلوب اليوم من الجميع التّكاتف والتبصّر، فلا نريد العودة إلى ذكرى 13 نيسان، والفوضى والحرب الأهلية"، محذّرًا الجميع من أنّ "لبنان في فوهة البركان، إذا انفجر سنخسر جميعًا بلدنا، والقلوب مملؤة حقد وأنانيّة وكراهيّة".
وطالب المجلس، رئيس مجلس النّواب نبيه بري بـ"الدّعوة فورًا إلى جلسة مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، ليعود إلى حضن المؤسسات الدستورية والوطنيّة، وإلّا فسنحمّلكم المسؤوليّة الكاملة عمّا سيحصل، وتكون خيانة وطنيّة دستوريّة وشعبيّة". وشدّد على أنّ "لبنان ليس ملك أحد. استيقظوا قبل فوات الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأرثوذكسي طالب بري بالدعوة لجلسة مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس: لبنان ليس ملك أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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