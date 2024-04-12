شكرا لقرائتكم خبر عن العدد النهائي.. انفجار محطة الطاقة كهرومائية يقتل 7 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء في إيطاليا اليوم الجمعة، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثتي آخر عاملين مفقودين بعد انفجار وقع في محطة للطاقة الكهرومائية بالقرب من بولونيا قبل 3 أيام، ليصل العدد النهائي للقتلى إلى 7.

وانتشل الغواصون الجثتين من تحت أنقاض قاعة توربينات على عمق 40 مترًا تقريبًا تحت سطح البحيرة.

وقال المتحدث إن جهود الإنقاذ توقفت اليوم الجمعة، بعد العثور على آخر جثتين. حريق في أحد المحولات وهز انفجار، نتج عن حريق اندلع في أحد المحولات، المحطة الواقعة على ضفاف بحيرة سوفيانا الصناعية والمملوكة لشركة إينيل جرين باور، وهي وحدة تابعة لمجموعة إينيل للمرافق.

وزاد الانفجار من مخاوف النقابات العمالية بشأن السلامة في أماكن العمل بإيطاليا، إذ فقد أكثر من 1000 شخص أرواحهم العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية لتعويض العمال في البلاد.

ولم يتحدد سبب الحادث، وبدأ ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقًا، وهو أمر إلزامي في مثل هذه الحالات.