شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل جثامين أكثر من 120 جنديًا بين أوكرانيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا جثامين أكثر من 120 جنديًا.

وتسلمت أوكرانيا جثامين 99 جنديًا، بحسب ما قاله المكتب المسؤول عن أسرى الحرب في العاصمة كييف عبر تطبيق تليجرام.

وقُتل 77 من هؤلاء الجنود في منطقة دونيتسك، و20 في منطقة زابوريجيا، واثنان في منطقة خاركيف.

وتسلمت روسيا جثامين 23 جنديًا، بحسب ما قاله موقع "ار بي كيه" الإخباري الروسي، نقلًا عن نائب مجلس النواب (الدوما)، شامسيل ساراليف. ردع هجمات روسية محتملة اشد الرئيس البولندي أندريه دودا، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، زيادة إنتاج الذخيرة لردع الهجمات المحتملة من روسيا.

وقال دودا، في مقابلة على تلفزيون ليتوانيا، مساء الخميس، إن "كل أوروبا يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة لإنتاج المزيد من الذخيرة، لا سيما قذائف المدفعية، هذا ضروري لضمان أمننا".

وأضاف: إذا رغب الناتو حقًا في ردع هجمات محتملة، سيتعين عليه إنتاج الكمية نفسها التي تنتجها روسيا. مليونا قذيفة مدفعية وقال دودا أن روسيا ستكون قادرة قريبا على إنتاج أكثر من مليوني قذيفة مدفعية سنويًا، ووصف إمداد الذخيرة في دول الناتو بأنه غير كافٍ تمامًا.

كما حث الرئيس البولندي أيضا على تبني "سياسة صارمة" لزيادة الإمكانات الدفاعية في الغرب، مضيفًا: كانت هذه المهمة الأكثر أهمية لدول الناتو اليوم، بما في ذلك دول وسط أوروبا.