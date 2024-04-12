"حزب الله": قصفنا مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان نقله الإعلام الحربي، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب".

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