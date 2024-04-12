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وزير التغير المناخي البريطاني يقدّم استقالته

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقال وزير التغير المناخي البريطاني جراهام ستيوارت من الحكومة، اليوم الجمعة، بعد ثماني سنوات من العمل وزيرا في الحكومة قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للتنحي.
وأضاف الوزير المستقيل، في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أن خدمت كوزير في معظم السنوات الثماني الماضية، قررت أن الوقت قد حان للتنحي".
وأكد "سأستمر في تقديم دعمي الكامل لك من المقاعد الخلفية".
وقال مكتب سوناك إن جاستن توملينسون، وزير الدولة السابق في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، سيحل محل ستيوارت كوزير للمناخ.
وشكر سوناك، ستيوارت على جهوده في دعم جهود بريطانيا في التحول إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال سوناك في رسالة إلى ستيوارت: "أتفهم رغبتك في التنحي عن منصب الوزير"، مضيفا أن "هذه الوظائف تستهلك الكثير، وقد عملت في الحكومة بشكل شبه مستمر منذ عام 2016".
كما شغل ستيوارت، الذي عين وزيرا للمناخ في سبتمبر 2022، مناصب أخرى في وزارتي الخارجية والتجارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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