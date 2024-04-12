بـ 3 شاحنات.."أبوبدوي" في كفر الشيخ تدعم غزة بمواد غذائية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلق أهالي قرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة مواد غذائية، وملابس دعمًا لأهالي غزة بدولة فلسطين في إطار مساهمة المصريين لرفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

محمد شعبان، من أبناء قرية أبوبدوي التابعة لمركز بيلا، ومؤسس مبادرة دعم أهالي غزة بالقرية أكد لـ"الخليج 365"، أنه جرى إرسال مواد غذائية وملابس على متن 3 شاحنات لأهالي غزة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لأبناء قطاع غزة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بذلك.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ تلك المبادرة الإنسانية بداية في العشر الأواخر من شهر رمضان عن طريق مجموعة من أبناء وشباب قرية أبوبدوي ضمت الشيخ محمد عجور، إمام وخطيب بالأوقاف، ومحمد شعبان، وأحمد السيد الزهري، والسيد توفيق وذلك من أجل جمع التبرعات الخاصة بالقوافل الغذائية والملابس.

وأوضح أنه وفقًا لذلك أنطلق أعضاء الحملة في رحلة تضامنية بكل معاني الروح الإنسانية كل أنحاء القرية بشأن جمع التبرعات الخاصة بغرض الحملة بعد تقسيم أنفسهم إلى مجموعتين، بقيادة عضوين من اللجنة المشكلة وسط تعاطف من الأهالي، وإقبال شديد من الأطفال لتقديم تبرعاتهم من خلال الحصالات الخاصة بهم بينما دعم الأهالي المبادرة بالمساعدات العينية.

وقال إنه جرى جمع 58 طن أرز، و2 طن مكرونة ولسان عصفور، وطن سكر، و3 أطنان دقيق، وطن زيوت وسمن، وطن بقوليات متنوعة، وكميات وأعداد من الملابس المختلفة، ووفق ذلك جرى تحميل 3 شاحنات بعد انجاز كبير من الشباب، والسيدات والفتيات الذين تصدرن مشهد الاشتراك في المبادرة تطوعًا منهن في المبادرة الإنسانية.

وأضاف شعبان أنه بعد ذلك انطلقت الشاحنات الثلاثة من القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متجهة إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها الأراضي الفلسطينية لتقديم القوافل الثلاث لأهالي غزة.