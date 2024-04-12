شولتس سيناقش في الصين الوضع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيناقش الوضع في أوكرانيا خلال زيارته المقررة للصين خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل.

قال رئيس الحكومة الألمانية خلال مقابلة مع صحيفة تاجيسزيتونج: بالطبع، سيكون هذا جزءا مهما من المباحثات. النقطة المهمة التي يمكن الانطلاق منها هي أن الصين لا تدعم روسيا في حربها الوحشية ضد أوكرانيا.

واضاف أن السلام في أوروبا وحرمة الحدود الوطنية، مسائل ذات أولوية من حيث الأهمية لأوروبا.



وأكد مجددا أنه سيدعم أوكرانيا بالأسلحة طالما كان ذلك ضروريا. وأضاف المستشار: سرعان ما أصبح من الواضح أن هذه الحرب لن تكون قصيرة. سيتعين علينا إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لفترة طويلة.

في وقت سابق، أبلغ الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبستريت أن شولتز سيتوجه إلى الصين في 13 أبريل، وفي 16 أبريل حيث سيجتمع في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.