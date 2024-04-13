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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية لم تستطع الوصول إلى الشهداء والجرحى داخل المدرسة لكثافة القصف الإسرائيلي من الدبابات الإسرائيلية، التي توغلت في عمق مخيم النصيرات، وسط عمليات تدمير واسعة.