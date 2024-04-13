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استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية لم تستطع الوصول إلى الشهداء والجرحى داخل المدرسة لكثافة القصف الإسرائيلي من الدبابات الإسرائيلية، التي توغلت في عمق مخيم النصيرات، وسط عمليات تدمير واسعة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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