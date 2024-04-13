مؤشرات أوروبية تؤكد الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وجود مؤشرات واضحة في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم، في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز خلال المؤتمر "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة"، مشدداً على ضرورة التوصّل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مشدداً على ضرورة عدم السماح بالمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، عقب اجتماعه اليوم بنظيره الإسباني، اقتراب بلاده من الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية؛ وذلك بالتنسيق مع إسبانيا.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي، أعلنت أسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، العمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث تأتي هذه الجهود في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي.