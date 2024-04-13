سلطات هولندا تغلق سفارتها في طهران غدا الأحد كإجراء احترازي

افادت وكالة "رويترز" بأن سلطات هولندا ستغلق سفارتها في طهران غدا الأحد كإجراء احترازي. ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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