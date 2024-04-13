الجيش الأوكراني: مقتل 1030 جنديا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 1030 جنديا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى.. أفاد رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني فاسيل ماليك اليوم /السبت/ بأن جهازه أحبط مخططا لقتل أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون.

وقال ماليك - خلال اجتماع لمجلس السلطات المحلية والإقليمية نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إنه تم اعتقال أحد سكان خيرسون يوم الأربعاء الماضي، بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال بروكودين بالتعاون مع أجهزة أمنية روسية".. مضيفا "تمكنا من توثيق تحركات المتهم، وتم اعتقاله أثناء محاولة الاغتيال، كما تم إسقاط طائرة مسيرة استخدمها المتهم لمراقبة حاكم منطقة خيرسون".

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في قصف روسي للمنطقة.

وقال فيلاشكين - بحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "خلال الساعات الماضية، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين في المنطقة".