شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محطة "زابوريجيا" النووية التي تخضع للسيطرة الروسية، إغلاق آخر مفاعلاتها، مع استمرار القتال في المنطقة للعام الثالث.

ويعني هذا الإغلاق أن جميع وحدات المفاعلات النووية الست في المحطة، أصبحت الآن ، مغلقة.





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وكتبت إدارة المنشأة على تطبيق "تليجرام" اليوم السبت، أنه لم يتسرب أي نشاط إشعاعي أثناء العملية.

وأكدت الإدارة الروسية أن عملية الإغلاق أجريت بدقة، طبقًا لجميع معايير التشغيل المعمول بها.

وكانت قوات روسية قد احتلت أكبر محطة نووية في أوروبا بقدرة حوالي ستة جيجاوات، بعد وقت قصير من الغزو الذي أمر به الكرملين لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتعرضت المحطة لإطلاق نار عدة مرات، مما أثار قلقا دوليا بشأن احتمال وقوع حادث نووي بها.