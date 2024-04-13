أمريكا تستضيف منتدى لبحث سبل دعم التعافي الاقتصادي لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التجارة، بالشراكة مع حكومة أوكرانيا وغرفة التجارة الأمريكية، منتدى الشراكة الأمريكية-الأوكرانية لعام 2024 في 17 أبريل في مقر الغرفة بواشنطن العاصمة، لاستكشاف أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء مع استقرار البلاد لاقتصادها وإرساء الأساس للتنشيط والتحديث.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم السبت أن المنتدى سيجمع قادة الأعمال والحكومة والسياسة لاستكشاف أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء مع استقرار البلاد لاقتصادها وإرساء الأساس للتنشيط والتحديث.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ورئيس وزراء أوكرانيادينيس شميهال والممثلة الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر، كلمات رئيسية في المنتدى.

وسيشارك وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، ومنسقة المساعدة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى ماريا لونجي في اللجان التي تركز على التعافي الاقتصادي في أوكرانيا.

كما ستشارك الممثلة الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر في استضافة مناقشة مائدة مستديرة مع حكومة أوكرانيا وقيادة الحكومة الأمريكية حول الفرص والتحديات في الاستثمار في القطاع الزراعي في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 452 ألفا و760 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد مقتل 1030 جنديا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و169 دبابة، و13 ألفا و745 من المركبات المدرعة، و11 ألفا و518 من النظم المدفعية، و1045 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و756 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن تدمير 1893 من المعدات الخاصة، و9 آلاف و201 طائرة مسيرة وغواصة واحدة، و15 ألفا و396 من المركبات وخزانات الوقود".

ومن ناحية أخرى.. أفاد رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني فاسيل ماليك اليوم /السبت/ بأن جهازه أحبط مخططًا لقتل أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون.

وقال ماليك - خلال اجتماع لمجلس السلطات المحلية والإقليمية نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إنه تم اعتقال أحد سكان خيرسون يوم الأربعاء الماضي، بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال بروكودين بالتعاون مع أجهزة أمنية روسية".. مضيفا "تمكنا من توثيق تحركات المتهم، وتم اعتقاله أثناء محاولة الاغتيال، كما تم إسقاط طائرة مسيرة استخدمها المتهم لمراقبة حاكم منطقة خيرسون".

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في قصف روسي للمنطقة.