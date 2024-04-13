شكرا لقرائتكم خبر عن معارك محتدمة.. هجوم روسي مكثف على الجبهة الشرقية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد الجيش الأوكراني اليوم السبت، إن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام القليلة الماضية مع تكثيف روسيا هجماتها بالمدرعات واحتدام المعارك للسيطرة على قرية تقع غربي مدينة باخموت المدمرة.

وأثار بيان الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي مزيدا من التوتر في كييف إذ لا يزال الكونجرس الأمريكي يعرقل قرارا بمساعدات عسكرية مهمة توقعت كييف تسلمها منذ أشهر.

وقال سيرسكي إنه سافر إلى المنطقة المحاصرة لتحقيق الاستقرار في الجبهة حيث استغلت المجموعات الهجومية الروسية التي تستخدم دبابات وناقلات جند مدرعة فترة الطقس الجاف والدافئ مما جعل من السهل عليها التحرك. الحرب الروسية الأوكرانية وأفادت قنوات التواصل الاجتماعي بسقوط قرية بوهدانيفكا بشرق أوكرانيا إلى الغرب من باخموت لكن وزارة الدفاع في كييف نفت ذلك.

وأقرت الوزارة باحتدام القتال في المنطقة، وقالت إن مجموعات هجومية روسية وصلت إلى المشارف الشمالية للقرية الليلة الماضية.

وتقع القرية إلى الشمال الشرقي من بلدة تشاسيف يار، وهي معقل تسيطر عليه كييف وتحاول روسيا الوصول إليه بعد أن استولت على بلدة أفدييفكا في فبراير الماضي إلى الجنوب. منطقة دونيتسك وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها سيطرت على بيرفومايسكي وهي قرية تقع بمنطقة دونيتسك الأوكرانية حيث ركزت موسكو هجماتها منذ أشهر.

وذكرت موسكو أن قواتها عززت موقعها العسكري على خط المواجهة هناك بعد السيطرة على القرية الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب أفدييفكا، ولم تعلق كييف على الفور على وضع بيرفومايسكي.