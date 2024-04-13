شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب.. أوكرانيا تبدأ في بناء مفاعلين نوويين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أوكرانيا في بناء مفاعلين نوويين آخرين في غرب البلاد، على خلفية القصف المستمر لمنشآتها للطاقة.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس - أوكرانيا" للأنباء اليوم السبت أنه تم وضع حجر الأساس لوحدتي المفاعل 5 و 6 من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، بحضور وزير الطاقة الأوكرانى جيرمان جالوشتشينكو والسفيرة الأمريكية في كييف بريدجيت برينك.

ويتردد أن المراسم أقيمت أمس الأول الخميس، ولكن تم الإعلان عنها للتو لأسباب تتعلق بالسلامة. المنشآت النووية وبالمقارنة مع أنواع أخرى من محطات الطاقة، فقد تفادت روسيا حتى الآن استهداف المنشآت النووية بطائراتها المسيرة والصواريخ، وذلك أيضا بناء على الوعي بأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة نووية يصعب حساب حجمها.

ويتم بناء الوحدات بالتعاون مع شركة الطاقة النووية الأمريكية "وستنجهاوس إلكتريك كامباني"، وهي مفاعلات ماء مضغوط من نوع "إيه بي 1000" مع عمر خدمة لا يقل عن 60 عاما، وفقا للشركة.

ويقدر وقت بناء المفاعل بما يتراوح بين أربع إلى خمس سنوات والتكاليف بحوالي 5 مليارات دولار، وبالتالي فإن المفاعلين الجديدين ليسا حلا سريعا لمشاكل إمدادات الطاقة في أوكرانيا.