مجلس الوزراء الكويتي: حريصون على التعامل مع كافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا مساء السبت في قصر المسيلة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه حرصه على التعامل مع كافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقد استمع المجلس إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه التي تناولت الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية المختلفة في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين.

كما أكد المجلس حرصه على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.