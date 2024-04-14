عاجل.. حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في الجولان بعشرات الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

وقال الحزب في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 12:35 من فجر يوم الأحد 14 أبريل ‏2024، مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وحسب موقع روسيا اليوم الأخباري، بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك تزامنا مع هجوم إيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها.

وأشار الي أن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان،