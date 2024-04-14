إسرائيل تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الإيراني



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالب المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الإيراني.

ووجه مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، رسالة إلى نظيره المالطي، الذي يرأس حاليًا مجلس الأمن الدولي، يطالب فيها من الهيئة العليا عقد اجتماع لمجلس الأمن على الفور لإدانة إيران بسبب هجومها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة الهجوم الإيراني، بالانتهاكات الجسيمة مطالبا بالعمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

في سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأحد بأن المجلس الوزاري المصغر يناقش حاليًا سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد أن وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي قد اتخذوا موقفًا متفقًا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بخصوص الرد القوي والمؤلم على إيران.

كما سبق للمتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن أكد أن الجيش مستعد للدفاع والهجوم، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي سيكون حازمًا وواضحًا.

وأوضح المتحدث في تصريحات لقناة "العربية" أن إسرائيل لن تكتفي بمجرد اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، مؤكدًا جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا السيناريو منذ فترة.

وأشار المتحدث إلى تواجد ميليشيات إيرانية في أربع دول عربية، معلنًا أن هدف إيران هو مهاجمة إسرائيل، وموضحًا أن الهجمات الإيرانية لم تكن مفاجئة وتم الإعلان عنها من قبل طهران.

وأكدت حكومة الاحتلال استعدادها لكل السيناريوهات ولأي مستوى من التصعيد، مؤكدة عزمها على تحقيق الردع وتلحق الضرر بأي مهاجم لإسرائيل

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