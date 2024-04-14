الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع لوزراء خارجية التكتل

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل. واشار بوريل في تصريح له، الى ان "هدفنا هو المساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة".

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